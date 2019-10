Facebook

Valentin Schuster hat Ausblick über die Dächer von Millstatt © WILLI PLESCHBERGER

Nach dem Studium des Vermessungswesens in Graz und ersten Berufsjahren in Innsbruck, ist der Ziviltechniker Valentin Schuster in die Kärntner Heimat zurückgekehrt. Er hat auf dem Marktplatz in Millstatt die erste Niederlassung der österreichweit tätigen „AVT-Ziviltechniker GmbH“ eröffnet und bietet alle Formen der Vermessung, auch aus der Luft, an.