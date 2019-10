Facebook

Landwirtin Viktoria Winkler und Tochter Valentina im kürzlich eröffneten Hofladen in Lendorf © MARTINA PIRKER

Hofläden, in denen Kunden auf Selbstbedienungsbasis bäuerliche Produkte quasi rund um die Uhr kaufen können, erfreuen sich auch in Oberkärnten immer größerer Beliebtheit. So haben sich auch Viktoria und Martin Winkler aus Feicht in Lendorf entschlossen, einen solchen zu eröffnen. Angeboten werden selbst erzeugte Fleischprodukte wie Speck, Würste, Osso Collo, Leberkäse oder Verhackertes.