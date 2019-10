In der Millstätter See Tourismus GmbH erfolgt ein Führungswechsel: Ab 1. November übernimmt Stefan Brandlehner die Agenden von Langzeit-Geschäftsführerin Maria Wilhelm.

Manfred Maier, Stefan Brandlehner, Melanie Golob und Sigi Moerisch © KK/MTG

Die Millstätter See Tourismus GmbH (MTG) präsentierte ihren neuen Geschäftsführer. Mit 1. November folgt Stefan Brandlehner in dieser Position Maria Theresia Wilhelm nach. Dies teilte MTG-Aufsichtsratsvorsitzender Sigi Moerisch in einer Stellungnahme mit. Stefan Brandlehner ist gebürtiger Salzburger, leitete sieben Jahre lang den Tourismusverband Abtenau und war von 2011 bis 2018 Geschäftsführer der Tourismusregion Katschberg-Rennweg. Dort zeichnete er unter anderem für die Entwicklung des Katschberger-Adventweges verantwortlich. Er ist 43 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern.