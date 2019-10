Projekt "Lehre mit Feinschliff" will Auszubildende vernetzen und durch Workshops stärken. Die Intitiative wurde Mittwochabend vorgestellt.

Radenthein, Feld am See

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marlene Bacher mit den Lehrlingen Sebastian Weißensteiner, Maria Unterwandling und Lena Tisch sowie Christine Sitter, Peter Walchensteiner und Claudia Platzner © Camilla Kleinsasser

"Eine Lehre ist gleich wichtig, wie eine Matura, ein Meisterbrief gleichwertig mit einem Mastertitel“, stellte Siegfried Arztmann, Obmann der Wirtschaftskammer Spittal, Mittwochabend in Radenthein klar. Dort feierte das Projekt „Lehre mit Feinschliff“, das von Unternehmerin Marlene Bacher initiiert wurde und von der Radentheiner Wirtschaft, den Gemeinden Radenthein und Feld am See unterstützt wird, seinen Auftakt.