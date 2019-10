Facebook

Eine Standortagentur ist in Planung, um Investoren für die Gründung von Leitbetrieben wie Europlast nach Oberkärnten zu bringen © Willi Pleschberger

Das Thema Standortagentur Oberkärnten war Thema in der Landtagssitzung am Donnerstag. Landtagsabgeordneter Hartmut Prasch (Team Kärnten) sagte, dass Oberkärnten gegenüber dem Zentralraum Kärntens erhebliche Wettbewerbsnachteile habe sowie von Abwanderung und hoher Arbeitslosigkeit betroffen sei. Für die vom Regionalforum Oberkärnten geplante Standortagentur wünsche er sich eine finanzielle und rechtliche Basis, für die auch das Land verantwortlich sei. Eine Beteiligung im Ausmaß von 35 Prozent wäre für Prasch angemessen, ähnlich wie am erfolgreich praktizierten Beispiel der Innos-Standortagentur in Osttirol.