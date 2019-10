Facebook

Die Schüler der 2A- und 2C-Klasse des Fritz-Strobl-Schulzentrums freuen sich über die Wiedereröffnung des Aussichtsturms © KK/EGGS-PRESS

Das Bauwerk aus dem Jahr 2003 steht auf öffentlichem Wassergut. Nun hat die Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Kärnten gemeinsam mit der Stadtgemeinde Spittal an einer Lösung gearbeitet, um die aufwändig Holzkonstruktion zu sanieren und wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nach einem Konzept von Zivilingenieur Hermann Moser erfolgte der Austausch von schadhaften Holzteilen und die Aussichtsplattform erhielt vier neue Füße aus Stahl. Zusätzlich wurde das Bauwerk aus sicherheitstechnischer Sicht auf den neuesten Stand gebracht. Die Wasserbauverwaltung Kärnten investierte insgesamt 30.000 Euro in die Sanierungsmaßnahmen. In weiterer Folge pachtet die Stadtgemeinde Spittal den Aussichtsturm unentgeltlich und übernimmt die Instandhaltung des Turms sowie die Pflege des Areals. Ein dementsprechender Pachtvertrag wurde im Sommer 2019 unterzeichnet.