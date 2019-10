Facebook

Ehemalige Betreiber des Rabl Kellers in Spittal musste Insolvenz anmelden © Markus Traussnig

Laut Alpenländischen Kreditorenverband wurde über das Vermögen von Florian Gaggl, dem ehemaligen Betreiber des Rabl Kellers in der Bogengasse in Spittal, ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Gaggl führte das traditionsreiche Lokal seit Februar 2017 in Form einer nicht protokollierten Einzelfirma. "Der Betrieb war in dieser Form nicht mehr zu führen, ich habe daraus die Konsequenzen gezogen", so Gaggl auf Anfrage der Kleinen Zeitung.