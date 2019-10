Kanalbaustelle endet noch vor Weihnachten

Facebook

Fahrverbot bedingt durch Kanal-Baustelle sorgt in Spittal im Ortsteil Ebnerwiese für Ärger © Andrea Steiner

"Ich verstehe, wenn Bewohner genervt sind. Ich kann allerdings nur um Verständnis bitten. Wir liegen gut im Plan und gehen davon aus, dass der Fratres ab 22. Dezember wieder frei befahrbar sein wird“, sagt Stadtrat Christoph Staudacher. In seiner Verantwortung liegt der derzeit komplexeste und aufwendigste Kanal-Bauabschnitt in der Bezirksstadt. Nachdem im Vorjahr Teil eins dieses Bauloses in Angriff genommen wurde, wird seit heuer am zweiten Abschnitt gebaut. Die Infrastruktur am Fratres wird komplett erneuert: Kanal, Trinkwasserversorgung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Breitband-Internet gilt es dem Stand der Technik anzupassen. Um ein möglichst rasches Voranschreiten der Baustelle zu gewährleisten, wurde ein Verkehrskonzept erstellt, welches von der Bezirkshauptmannschaft verordnet wurde: Am Beginn der Fratresstraße und im Bereich Höhenstraße sind jene Anrainer mit Hausnummern ausgeschildert, die von der Sperre ausgenommen sind. Alle anderen müssen einen Umweg nehmen.