JVP-Team: Ferdinand Raunegger, Chiara Marchetti und Julian Geier (von links) © KK/PRIVAT

Beim Bezirkstag der Jungen ÖVP wurde Ferdinand Raunegger (18) einstimmig zum neuen Bezirksobmann der Jungen Volkspartei (JVP) für den Bezirk Spittal an der Drau gewählt. Der Maturant des BRG Spittal engagiert sich schon seit mehreren Jahren in der Jugendbewegung und war auch in der Schülervertretung aktiv. Weiters wurde mit der JVP Millstatt eine weitere Ortsgruppe gegründet, die von Chiara Marchetti als Obfrau geleitet wird. „Mitbestimmung auf Gemeinde- und Bezirksebene steht auf der Agenda der JVP weit oben“, sagte Landesobmann Julian Geier und gratuliert dem neuen Team: „Politisches Engagement beginnt auf Gemeinde- und Bezirksebene. Junge engagierte Kärntner wie Ferdinand und Chiara vertreten vor Ort die Interessen der Jungen“, so Geier.