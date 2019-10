So wird das Wetter heute in Oberkärnten: sonnig und warm!

Die Farben des Herbsts, eingefangen am Golfplatz Millstätter See © Andrea Steiner

Überwiegend sonnig, bis über 20 Grad warm. Hochdruckeinfluss und eine föhnige Südströmung bescheren uns einen überwiegend sonnigen Mittwoch. Nur einige hoch liegende Schleier- und Federwolken dürften den Sonnenschein zeitweise ein wenig schwächen bzw. dämpfen. Vor allem in den Nachmittagsstunden sind die Temperaturen zudem angenehm warm. Die 20-Grad-Marke wird zumindest örtlich erreicht und überschritten. "In windgeschützten Lagen und an Sonnenhängen ist einmal mehr ein Hauch von Altweibersommer zu spüren", verspricht der Wetterfachmann Werner Troger. Im Unteren Gailtal macht sich ein föhniger Südwind bemerkbar.