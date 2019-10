Im Vergeltsgottladen in Stall im Mölltal wechseln Kleider & Co für eine freiwillige Spende den Besitzer. Mit dem Geld werden Hilfsbedürftige aus der Region unterstützt.

Der Vergeltsgottladen in Stall ist schon vorweihnachtlich geschmückt © KK/Vergeltsgottladen

Die Kleine Zeitung setzt einen Schwerpunkt und holt Projekte und Initiativen zum Wohle der Allgemeinheit vor den Vorhang. Unter dem Motto "Verantwortung zeigen" stellen wir in den kommenden Wochen ehrenamtliche Helfer und deren Ideen vor. Von der Kleidersammelaktion bis zum Umweltschutzgedanken. Den Anfang in Oberkärnten macht der Vergeltsgottladen in Stall, der seit Juli geöffnet hat: