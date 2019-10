Facebook

in den vergangenen Tagen fanden der Maschinistenlehrgänge der Feuerwehren für die Bezirk Spittal und Hermagor statt. In Möllbrücke ließen sich 49 Feuerwehrkameraden und eine -kameradin an zwei intensiven Ausbildungstagen in den Aufgaben eines Maschinisten in einer freiwilligen Feuerwehr schulen. Die Handhabung der Tragkraftspritzen und Pumpen sowie die Wasserförderung über weite Wegstrecken waren die Schwerpunkte des Lehrganges.