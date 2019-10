Facebook

© APA/Gindl

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Beamte der Polizeiinspektion Spittal/Drau eine 36-jährige Frau aus demselben Bezirk ausforschen, die im Zeitraum zwischen Mai 2017 und September 2019 bei mindestens zehn Zugriffen an ihrem Arbeitsplatz in Spittal Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen hat.