Danilo Katz, Gabi Kari, Hubert Waldner, Ingrid Nußbaumer, Viktor Plank und Martin Moser gestalteten den Abend für krebskranke Kinder © Michaela Sagmeister

Ein musikalischer Hochgenuss zugunsten krebskranker Kinder wurde beim Benefizkonzert in Spittal im Spittl geboten. Bereits mit dem ersten afrikanischen Lied, gesungen vom gemischten Chor „New Voices“ unter der Leitung von Ingrid Nußbaumer, wurde das Publikum auf eine besondere Klangreise mitgenommen. Die einzigartige Zusammenstellung der Gruppe „Love4mation“ mit Gesang, Gitarre und Harfe berührte mit Liedern über die Liebe und dem Blues "I was born for Kaiserschmorrn".

Spaß und Freude versprühten Schüler und Lehrer der Spittaler Schülerbigband unter der Leitung von Hans Lassnig bei ihrem Vortrag.

Ehrengast Hubert Waldner zeigte sein Können am Saxophon mit dem Stück "Rattenfänger". Begleitet wurde er von Silke Neuwirth am Klavier und Christian Pucher an der Gitarre. Er ließ es sich auch nicht nehmen die Schülerbigband mit Saxophon und Mundharmonika zu begleiten.

Die Vokalband "Voxon" aus Bleiburg mit dem musikalischen Leiter Danilo Katz zog zum Abschluss alle Register mit Beat-Boxer Daniel Kosutnik und Liedern wie "Shallow" oder "Dann kommt die Musik". Durch den Abend führte Martin Moser vom ORF.

Organisator Viktor Plank begrüßte unter den Gästen Bürgermeister Gerhard Pirih mit Petronilla, Brigitte Neubauer von der Kärntner Kinderkrebshilfe, Ultras-Präsident Franz Joseph Bürger, Monika Wegscheider und Elisabeth Dullnig mit Klienten von "Monel", Sponsoren Kerstin de Piero, Heinz Müller vom EC Paternion, Engelbert Hosner und Richard Hofer.

Ein wirklich gelungener Abend mit fantastischen Künstlern und großer Freude sich in den Dienst der guten Sache zu stellen.