In der Tennishalle in Seeboden feierte die Sängerrunde Tangern den Abschluss ihres Konzert-Reigens anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Zlattinger, Wolfgang Klinar, Jürgen Rechner, Hellmuth Koch, Johanna Unterzaucher-Gruber, Bernhard Zlanabitnig © RIE-PRESS

Den Abschluss des Konzert-Reigens im Rahmen ihres 50-Jahr-Jubiläums feierte die Sängerrunde Tangern in der Tennishalle Seeboden. Unter der Gesamtleitung von Bernhard Zlanabitinig wirkten auch die Trachtenkapelle Seeboden mit Kapellmeister Gerald Schwager und der Carinthia Chor mit Obmann Hellmuth Koch mit. Gesungen wurde in Tangern immer schon, nachweislich gab es bereits 1919 einen Chor, ehe die Sängerrunde in der heutigen Form im Jahr 1969 gegründet wurde.