Die Jugendlichen informierten sich über EU-Projekte und schauen über den Tellerrand © Leopold Salcher

Europaweit wurde gestern, Freitag, der Erasmustag gefeiert. In der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Hermagor – seit kurzem auch EU-Botschafterschule - stand dazu eine Kooperationsveranstaltung mit der LAG Region Hermagor am Programm. Die Vertreter regionaler Projektbetreiber informierten dabei die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse über die vielfältigen Möglichkeiten sinnvoller Kooperationen, die vor Grenzen nicht haltmachen sollen und dürfen. Gerade Gailtaler Gemeinden sind vor allem im Tourismusbereich in Form von grenzüberschreitenden Projekten stark unterwegs.