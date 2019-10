Facebook

Im Bereich der Einhausung Trebesing findet am Samstag eine Einsatzübung statt (Archiffoto) © Rie-Press

Von 15.30 bis 24 Uhr war am Samstag die Tauernautobahn (A 10) im Bereich der Einhausung Trebesing esperrt. Grund war eine Einsatzübung.

Die A 10 war in diesem Bereich in beide Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Gmünd beziehungsweise am Knoten Spittal/Millstättersee ab- und örtlich umgeleitet.