Sie wühlen freiwillig in der Erde: Grabungstouristen sind diese Woche in Mühldorf im Einsatz und legen unter fachkundiger Anleitung von Archäologen Keltensiedlung frei.

Ausgrabungen in Mühldorf

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Redakteurin Nicole Kari (links im Bild) half mit Pickel und Kelle einige Stunden mit und ließ sich erklären, wie Schichten freigelegt werden © Willi Pleschberger

Ein Wochenende im Dreck! Das kann jeder buchen. Und zwar über den 2018 gegründeten Verein Erlebnis Archäologie. Ideengeber dazu sind die beiden Archäologen Anita Soós und Klaus Schindl. Unter ihrer Anleitung können Interessierte gegen einen Kostenbeitrag bei Ausgrabungen mithelfen. Ein Teil dieses Geldes fließt direkt in das Ausgrabungsprojekt vor Ort, um die Forschungen zu unterstützen. Schindl: „Über unseren Verein haben bisher 90 Freiwillige bei fünf Projekten mitgeholfen. So konnten insgesamt 17.000 Euro an diese Grabungsstätten weitergegeben werden.“