Schon am Vormittag ist eine deutliche Wetterbesserung zu erwarten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute wird sich die Sonne wieder in Szene setzen © Fuchs Jürgen

Eine nächtliche Störung zieht rasch ostwärts weiter und dahinter beginnt der Luftdruck zu steigen. Zu Beginn des Tages sind noch ein paar dichtere Restwolken und letzte abklingende Regenschauer dabei, welche sich rasch auflösen werden. "Schon am Vormittag kommt es zu einer deutlichen Wetterbesserung!", ist der Wetterfachmann Werner Troger überzeugt. Die Sonne kann sich dann für den Rest des Tages gut in Szene setzen. Etwas kühler als zuletzt: Im Mallnitztal unter 15 Grad (Tageshöchstwert). In Seeboden maximal 16 oder 17 Grad.