Allerheiligen: Heuer keine Kranzniederlegung durch Soldaten © Rie-Press/Archiv

Ohne Beteiligung der Soldaten des Jägerbataillons 26 wird heuer die Allerheiligenfeier am 1. November am Stadtfriedhof in Spittal über die Bühne gehen. „Da der 1. November ein Feiertag ist, würden für die teilnehmenden Soldaten Überstunden anfallen. Laut Sparerlass des Ministeriums und aufgrund der prekären finanziellen Situation müssen wir sparen, wo es nur möglich ist“, bedauert Oberst Rudolf Kury. Der Bataillonskommandant erinnert daran, dass die Beteiligung des Jägerbataillons an der Allerheiligenfeier am Stadtfriedhof erst vor rund 20 Jahren zur Tradition wurde, nämlich als der Soldatenfriedhof neu gestaltet wurde.