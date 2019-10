Die besten Geschichten des vierten Mölltaler Geschichtenfestivals wurden in Heiligenblut vor den Vorhang geholt. Die Siegerautoren freuten sich über die Mölltaler Schreibader.

Preisverleihung: Zita Lackner, Anke Elsner, Corina Lerchbaumer und Helmut Loinger © KK/Senger Christian

Der vierte Geschichtenfestival in Mölltal stand unter dem Motto "Gegenwind". Nach Lesungen mit den besten eingereichten Geschichten in Mühldorf und in Winklern wurden die Sieger von einer Fachjury mit prämiert. Dies waren Autor und Regisseur Kurt Palm, Biografin und Lektorin Katharina Springer und Journalistin Liliane Roth-Rothenhorst.