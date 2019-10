Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hannes Rinner aus Kartitsch gewann eine Casino-Party für 35 Feuerwehrkollegen © Weichselbraun Helmuth

"Dunkelheit ... Kälte ... Panik ... lebendig begraben im Schnee ... der Versuch sich aus dem weißen Grab zu schälen scheitert ... Gedanken an die Liebsten, an einen möglichen stillen Tod kommen auf ... Ich versuche zu schreien: Hilfe! Hilfe! Hilfe. Ich muss kämpfen, stark sein. Ich kann es nicht!" Mit einer emotionalen Darbietung brachte der Schauspieler Christian Krall den Gästen der Stille Helden Gala im Casino Velden die Situation eines Lawinen-Opfers nahe, so nahe dass es bei vielen - bei Rettern wie Begleitern - für Gänsehaut sorgte. Die aufkeimende Hoffnung, als Schritte und Stimmen der Einsatzkräfte zu hören sind, die nahende Freiheit, das wiederkehrende Leben und die nicht in Wort zu fassende Dankbarkeit für die Rettung war für jedermann spürbar im Raum.