Kunststoff-Spezialist Europlast investiert in Dellach/Drau bis 2020 rund 4,5 Millionen Euro für die Vergrößerung des Werks.

Die Pflasterarbeiten auf dem 8000 Quadratmeter großen Lagerplatz sind bei Europlast voll im Gang. Für 2020 hegt Geschäftsführer Arthur Primus Ausbaupläne © Willi Pleschberger

Alle Zeichen bei der Europlast-Kunststoffbehälterindustrie in Dellach/Drau stehen auf Expansion. „Wir haben volle Auftragsbücher und mit 135 Mitarbeitern den Höchststand erreicht“, sagt Geschäftsführer Arthur Primus. „Obwohl eine Ausschreibung für Wertstoffsammelbehälter in Südeuropa unerwartet verschoben wurde, bewegen wir uns in Richtung Rekordjahr“, schildert Primus.