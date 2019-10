Saukopf, Ripperln, Schweinsbraten, gebratene Leberknödel und mehr wurden beim Sautanz am Wochenende in Millstatt aufgetischt.

Herbert, Elisabeth und Michael Berndl sowie Stefan Lastin kochten beim Sautanz auf © (c) Hannes Krainz

Zum Sautanz in den Lindenhof in Millstatt luden Elisabeth und Michael Berndl am Samstag. Papa Herbert Berndl kochte den Saukopf, Küchenchef Gilbert Kohlhuber kredenzte Ripperln und Schweinsbraten und Haubenkoch Stefan Lastin zauberte Blunzn Buchteln und gebratene Leberknödel. Für Musik sorgten die Kellermeister Buam.