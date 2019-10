Kleine Zeitung +

Mann in Bergnot Spektakulärer Einsatz für Bergretter in Karnischen Alpen

Polizeihubschrauber musste Bergretter in 2000 Metern Seehöhe absetzen. Am Frischenkofel in der Nähe des Plöckenpasses ist ein Steirer (62) abgestürzt.