Der Wiener wurde vom Mölltaler Gletscher ins Krankenhaus Spittal geflogen © ARA Flugrettung

Erster Pisten-Einsatz für die ARA Flugrettung in der noch jungen Skisaison 2019/2020: Ein 14-jähriger Schüler aus Radenthein fuhr Samstagmittag auf dem Mölltaler Gletscher vom Schareck talwärts. Im Auslauf der Piste auf einer Seehöhe von 2750 Metern Seehöhe bog der Schüler nach links in die Zufahrt zur Bergstation ein. Zur selben Zeit fuhr ein 61-jähriger Wiener von der Bergstation talwärts. Der 14-Jährige wollte an diesem links vorbeifahren, als der 61-Jährige ebenfalls auf diese Seite fuhr und die beiden Skifahrer deshalb zusammen prallten.