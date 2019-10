Facebook

Im „TeeCafé Lebensg’fühl“ in Wolfsberg fanden Menschen mit Beeinträchtigung bereits im Vorjahr eine verantwortungsvolle Aufgabe © KK/LEBENSHILFE

Vielen Klienten der Spittaler Lebenshilfe steht ein neuer, spannender Abschnitt bevor. Die Landesleitung hat entschieden, in Spittal ein Kaffeehaus mit dem Namen „TeeCafé Lebensg’fühl“ zu eröffnen. Der Standort dafür ist bereits gefunden, es handelt sich um das ehemalige Vögele-Geschäft in der Bahnhofstraße. Die Vorbereitungen für den Umbau des 450 Quadratmeter großen Geschäftslokales laufen bereits auf Hochtouren. Noch dieses Jahr wird mit den Arbeiten begonnen. Die Eröffnung des Cafés, dem auch eine Werkstätte angeschlossen sein wird, ist für Frühling 2020 geplant.

In das leere Vögele-Geschäft in Spittal zieht bald neues Leben ein Foto © RIE-PRESS