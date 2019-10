Facebook

Drehstart für „Waidmannsdank“ mit Pia Hierzegger, Robert Stadlober, Johannes Flaschberger, Michael Pink, Helmut Bohatsch, Jutta Fastian © (c) Helga Rader / Mona Film / Tivoli Film / ORF / ZDF

Die Seebodener Autorin Alexandra Bleyer lässt ihren Roman „Waidmannsdank“ im Mölltal spielen. Jetzt wird er als Landkrimi verfilmt. Kürzlich haben die Dreharbeiten in Obervellach und in Reißeck begonnen. Bis Anfang November wird Pia Hierzegger in der Hauptrolle als Oberinspektorin mit ihren Kollegen Jutta Fastian, Robert Stadlober, Helmut Bohatsch, Johannes Flaschberger, Peter Raffalt und Michael Pink vor der Kamera stehen.