Das Trojstöckl im Gailtal ist ein Symbol für die grenzübergreifende Namen im Gail- und Kanaltal © Claudia Lux

Wer aufmerksam ist, findet sie noch im Alltag – die Hinweise auf die alten Flurnamen, ein immaterielles Kulturgut, das Hannes Guggenberger mit seinem Projekt vor dem Verschwinden bewahren will. „Troj – Wege der Namen“, so heißt das Projekt, soll aber auch alte Verbindungswege über die Almen wieder in Erinnerung rufen. Troj selbst ist ein vorromanischer Name für Weg. „Es gibt ja das Trojstöckl an der Gailtalstraße. Das zeigt, wie verankert die alten Namen in unserer Region noch sind“, erklärt Guggenberger.