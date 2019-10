Spittal Probeschürfung auf potentiellem neuen Standort

Standort für Lindner Recyclingtech in Spittal wird geprüft. Unternehmen erregt mit neuem Schredder weltweit Aufmerksamkeit.

Probeschürfung am Acker nahe der Stadteinfahrt Ost © RiePress

Nein, zwischen dem ehemaligen Adeg-Lager und Maschinen Karl an der Spittaler Stadteinfahrt ist kein Riesen-Maulwurf, der enorme Erdhügel hinterlässt, am Werk. Die Firma Lindner Recyclingtech GmbH lässt hier sogenannte Probeschürfungen durchführen. Das Grundstück könnte nämlich für den neuen Standort, als Verwaltungs-, Planungs- und Produktionsstätte, für die stetig wachsende Firma in Frage kommen.