Für viele Hotels werden Busreisende in den Randsaisonen immer wichtiger. Komplettpakete werden geschnürt. Derzeit sehen sich 28 Busunternehmer aus fünf Ländern die Region an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Busspur“-Partner am Millstätter See: Marcel Collaud, Franziska Moser-Winkler, Johann Ertl, Anita Sieber, Lada Pranter, Gerlinde Trampitsch, Gundula Trattnig, Paul Kern, Vincenz Tacoli, Fritz Klein, Stefanie Aniwanter, Lucas Obweger und Maria Wilhelm © MARTINA PIRKER

Zwölf „Busspurbetriebe“ gibt es rund um den Millstätter See, die in der Vor- und Nachsaison auf Bus- und Gruppenreisende spezialisiert haben. Diese Betriebe bieten den Reiseveranstaltern Komplettpakete von der Angebotslegung bis zur Reisebegleitung an. Alle Betriebe erfüllen strenge Kriterien für Busreisende und sichern mit stetigen Qualitätskontrollen einen komfortablen Aufenthalt.