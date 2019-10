Die Stoffbauermühle in Trebesing ist laut Behörde ein „Schwarzbau“ und muss abgerissen werden. Das will Erna Prugger (83) mit ihrem Sitzstreik verhindern.

Selbst vom strömenden Regen lässt sich Erna Prugger nicht von ihrem Sitzstreik abbringen © KLZ/Sebestyen

Wilhelm Prugger war der letzte vieler Generationen, der die mehr als 170 Jahre alte Stoffbauermühle in Trebesing richtig betrieben hat. Damals in der Nachkriegszeit. Immer nur in der Dunkelheit und mit einem Revolver bewaffnet. „Er hatte Angst. Überall litten die Menschen Hunger. Es war eine gefährliche Zeit“, erzählt seine Schwiegertochter Erna Prugger. Die 83-Jährige ist im Liesertal besser bekannt als „Stoffbauermutti“. Seit einem Monat verbringt sie bei der Mühle allerdings mehr Zeit, als ihr Recht sein kann.