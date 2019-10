Das Wetter in Oberkärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bald lacht wieder die Sonne über dem Millstätter See © Camilla Kleinsasser

Nach Durchzug einer Kaltfront dreht der Wind in der Höhe auf Nordwest und der Luftdruck beginnt bereits leicht zu steigen. Damit bessert sich das Wetter wieder und zumindest vorübergehend ist es bereits sonniger. Die meisten Sonnenstunden kommen dabei im Drau- und Gailtal zusammen. Hier ist es auch am mildesten. Wolkiger, kühler und teils windig zeigt sich das Wetter in Richtung der Tauern. "Achtung - Herbstzeit ist Erkältungszeit", meint der Meteorologe Werner Troger. Stärken Sie Ihr Immunsystem mit viel Bewegung im Freien und einer ausgewogenen Ernährung aus Obst sowie reichlich Gemüse.