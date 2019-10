Facebook

Die Preisträger Aneta Trojanova, Gert und Andrea Walter, Patrick und ´Regina Sterz, Franz und Michaela Weiss, Adriana und Vanni Bianchi sowie Gerhild Hartweger, Heidi Burger und Sebastian Schuschnig © WILLI PLESCHBERGER

Betriebe, die mit dem Kärntner Qualitätssiegel ausgezeichnet sind, stehen für hohe Dienstleistungsqualität und stellen sicher, dass dem Gast gegenüber ein Qualitätsversprechen eingehalten wird. Sechs Unternehmer aus dem Möll- und Drautal dürfen sich über dieses Siegel, das in Kärnten seit 2012 bereits 620-Mal verliehen wurden, freuen. Diese sind Aneta Trojanova vom Hotel „Ruperti RHH-Heiligenblut Betriebs-GmbH“, Andrea und Gert Walter vom Alpenhotel Badmeister in Flattach, Regina und Patrick Sterz vom Hotel Bergkristall in Mallnitz, Michaela und Franz Weiss vom Gasthof „Zur Schmiede“ in Berg sowie die Ausflugsziele „Vannis Vogelwelt“ von Adriana und Vanni Bianchi und der Kletterpark Greifenburg von Martina und Willi Seebacher.