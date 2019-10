Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der Millstätter Bundesstraße im Freilandgebiet von Feld/See.

Vor Ort wurde der 24-Jährige von den Rettungskräften erstversorgt © Fuchs Juergen

Ein junger Mann (24) aus dem Bezirk Spittal/Drau kam am Dienstag gegen 18 Uhr mit seinem Motorrad auf der Millstätter Bundesstraße im Freilandgebiet von Feld/See aus bisher unbekannter Ursache in einer Kurve zu Sturz. Er schlitterte in der Folge gegen eine Leitschiene, wobei er schwere Verletzungen erlitt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach gebracht.