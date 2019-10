Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fest 30 Jahre Regionalisierung Kleine Zeitung Spittal Oktober 2019 © Markus Traussnig, Kleine Zeitung

Danke, dass Sie mit uns den 30. Geburtstag gefeiert haben! Genau solange gibt es die regionale Berichterstattung der Kleinen Zeitung. Dies war am vergangenen Samstag, 5. Oktober, ein Grund zu feiern. Die Regionalredaktion Oberkärnten lud in Spittal zu einem gemütlichen Fest für alle Leser und Freunde. So verwandelte sich der Rathausplatz in eine Feierzone.

Im Rahmen unserer Feier gab es eine tolle Foto-Aktion. Unser Fotograf Dieter Kulmer setzte die Gäste auf der Schaukel in Szene. Diese Fotos können nun als persönliche Kleine-Zeitung-Titelseite heruntergeladen werden.

Viel Spaß beim Durchblättern und Ausdrucken wünscht das Team der Kleinen Zeitung Oberkärnten: