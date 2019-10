Facebook

Leicht wechselhaftes Wetter erwartet unsere Gäste heute beim Kleine Zeitung-Fest in Spittal © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Leicht wechselhaftes Nordwestwetter bei Temperaturen zwischen 10 und 16 Grad. Am Samstag gibt es in weiten Teilen Oberkärntens zumeist dichte Wolken, die am ehesten nach Süden hin auch einmal etwas auflockern dürften. Dort bleibt es voraussichtlich trocken. Nach Norden hin nimmt hingegen das Regenschauer-Risiko etwas zu und speziell direkt am Alpenhauptkamm ist es schaueranfälliger. Dabei kann es sogar bis unter 2000 Meter Seehöhe herab schneien. "Die Temperaturen haben auch weiterhin herbstlichen Charakter und man muss sich deshalb auch wärmer anziehen", empfiehlt Meteorologe Reinhard Prugger. Die höchsten Temperaturen liegen am Nachmittag zum Beispiel in der Region rund um Hermagor nahe plus 16 Grad.