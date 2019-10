Facebook

Wolkern locken tagsüber auf © Markus Traussnig

Unser Land befindet sich am Sonntag zwischen zwei Schlechtwettergebieten, deren Wetterwirksamkeit aber bei uns im Süden der Alpen nicht allzu groß sein sollte. Die Wolken lockern dabei tagsüber aber auch zeitweise auf und die Sonne kommt durch. Im Verlauf des Tages werden jedoch die Wolken insgesamt wieder mehr und dichter, es sollte jedoch bis zum Abend weitgehend trocken bleiben. "Der Tag eignet sich zum Beispiel für einen längeren Sonntagsspaziergang oder auch für eine kleine Wanderung in unserer schönen Natur", sagt Meteorologe Reinhard Prugger. Dabei sind die Temperaturen typisch für den Monat Oktober und sie erreichen nach einer doch recht frischen Nacht in den Nachmittagsstunden Höchstwerte zum Beispiel im Lurnfeld nahe plus 15 Grad.