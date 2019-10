Facebook

Mayer und Trunk (am Foto hockend) sowie Hassler, Ritscher und Ehrenobmann Klaus Trunk © Privat

Wenn man an Nachhilfe denkt, hat man meistens Schüler im Sinn, die sich über Mathe-Bücher beugen. Eine gänzlich andere Form der Nachhilfe geben jetzt die „Lehrer“ Josef Hassler (75), Horst Ritscher (49), Josef Mayer (44) und Florian Trunk (44) vom ASKÖ EC Dellach/ Drau: Die vier Männer „unterrichten“ nämlich in China Stocksport.



Als sich der Verein bei der „International Federation of Icestocksport“ (IFI) um das Ticket nach China bewarb, glaubte man nicht an die Chance, doch jetzt reisen die vier Mitte Oktober mit vielen anderen Stocksportlern in das „Reich der Mitte“, um dort Nachhilfe in Sachen Eisstocksport zu geben: „China ist seit eineinhalb Jahren beim internationalen Verband IFI, das ist wie die FIS beim Skisport“, sagt der Obmann des EC Dellach/Drau Florian Trunk.