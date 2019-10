Facebook

Gerhard Schaar klettert die "Fledermaus" (7a) an der Kreuzwand © KK/ CHRISTIAN WALDEGGER

"Flaumy extra“ heißt eine Route an der Kreuzwand im Maltatal. Wer sich beim Klettern ein ganz klein wenig auskennt und jetzt an legendäre Routen wie „Seperate Reality“ im Yosemite-Tal oder „Silence“ in Norwegen denkt, weiß, wie der Hase läuft: Das wird etwas für Anfänger sein.

Aber im Maltatal ist nicht alles, wie es scheint, dort versteckt sich nämlich hinter dem Routen-Namen „Bügeleisen“ einer der legendärsten Boulder der Welt: Der Salzburger Klem Loskot eröffnete 2001 eine 8b+-Route. Für jene, die nicht „Kletterisch“ sprechen: „Supercalifragilistic-expialigetisch“-schwer, also nur etwas für Super-Profis. Es dauerte 13 Jahre, bis es einem der weltbesten Boulderer, Nalle Hukkataival, gelang, einen Sitzstart hinzuzufügen. So viel zur Bedeutung dieses Tales in der Kletterszene.