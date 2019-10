Der Wiener Meinhard Trummer sagte der Großstadt ade. Das Borg in Lienz ist nun sein beruflicher Mittelpunkt. Er lebt seit einigen Wochen in Spittal/Drau.

Meinhard Trummer ist der neue Schuldirektor am Lienzer Borg © Nicole Kari

Landluft schnuppert Meinhard Trummer schon seit Jahrzehnten regelmäßig: „Wir waren stets einige Mal pro Jahr in Spittal zu Besuch. Dort steht das Elternhaus meiner Frau“, schildert der Wiener. Seit einigen Wochen ist Oberkärnten sogar sein Hauptwohnsitz, den Arbeitsplatz als Direktor an einem Wiener Gymnasium hat er gegen jenen am Bundesoberstufenrealgymnasium (Borg) in Lienz mit 270 Schülern eingetauscht.