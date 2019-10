So wird heute das Wetter in Oberkärnten: Nach einer kalten Nacht erwärmt die Sonne den Tag.

Nach einer kalten Nach setzt sich heute die Sonne durch © Helmut Weichselbraun

Nach einer kalten Nacht scheint vorübergehend sogar länger die Sonne, nachmittags 11 bis 16 Grad. Ein Zwischenhoch beschert uns am Freitag insgesamt recht freundliches Wetter und die Sonne scheint besonders am Vormittag oft sogar länger vom Himmel. In der Früh ist es jedoch schon recht kalt und stellenweise sogar frostig. "Daher könnte es auf manchen Wiesen durchaus auch Reif zu sehen geben", meint Reinhard Prugger, Meteorologe des privaten Wetterdienstes meteo experts. Am Nachmittag und zum Abend hin werden dann die Wolken langsam mehr und in der folgenden Nacht sind sogar einzelne Regenschauer vor allem im Norden möglich. Tagsüber steigen die Temperaturen zum Beispiel in Irschen auf Werte nahe +14 Grad.