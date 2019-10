Im neuen Rathausmarkt in Spittal eröffneten die Floristinnen Marion Klammer und Tamara Tripp ihre Blumenstube.

Marion Klammer und Tamara Tripp in ihrer neuen Blumenstube im Rathausmarkt © MARTINA PIRKER

Beide sind leidenschaftliche Floristinnen und beide wollten schon immer selbstständig werden. Marion Klammer (44) und Tamara Tripp (22) eröffneten am Donnerstag ihr Geschäft „Die Blumenstube, Natur Kreativ OG“ im neuen Rathausmarkt in Spittal. „Wir waren bereits einige Jahre Arbeitskolleginnen und haben gemerkt, dass wir uns in vielen Bereichen sehr gut ergänzen“, sagt Klammer.