Baldramsdorf Herzfahrt für den guten Zweck

Der Herzplatz in Baldramsdorf wurde nicht nur bei der Kärntner Blumenolympiade ausgezeichnet. Die Herzfahrt dorthin brachte auch 8100 Euro ein, die nun an verschiedene Organisationen übergeben wurden.

Christine Wuksch, Silvia Grintschacher, Viktor Plank, Rene Pucher, Richard Hofer, Engelbert Hosner und Elisabeth Dullnig © Camilla Kleinsasser

Über 8100 Euro kamen bei der Herzfahrt zum Herzplatz in Baldramsdorf zusammen, der nun auch mit der Silbernen Rose für den zweiten Platz in der Kategorie Sonderobjekte der Kärntner Blumenolympiade ausgezeichnet wurde. Die Organisatoren der Benefizaktion Engelbert Hosner, Rene Pucher, Richard Hofer, Werner und Günter Brunner sowie Jürgen Korinth übergaben die Summe nun aufgeteilt an Viktor Plank für die Kinderkrebshilfe, Christine Wuksch für Herzkinder Österreich, Silvia Grintschacher, einer Klientin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Kärnten, sowie Elisabeth Dullnig und Monika Wegscheider von Monel. Auch kommendes Jahr soll es wieder eine Aktion für den guten Zweck geben.