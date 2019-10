Facebook

Werner Panhauser (Helvetia, Vorstand Vertrieb & Marketing), Michael Maier (Bürgermeister der Gemeinde Radenthein), Alexandra Meissnitzer (Schutzwald-Patin), Gerd Sandrieser (Bereichsleiter Bezirksforstinspektion) und Johann Mößler (Präsident Landwirtschaftskammer Kärnten) © Rie-Press Adalbert Rieder

Eine Million Festmeter Schadholz, teilweise noch immer nicht ganz aufgearbeitet, haben die Stürme "Vaia und Paula" in den letzten Jahren und Monaten in Kärnten angerichtet. Dem Schweizer Versicherer Helvetia ist der Schutzwald in Österreich und speziell in den betroffenen Gebieten in Kärnten ein großes Anliegen.