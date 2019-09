Nach vier Wochen hörte Mike Rauter als Geschäftsführer des ehemaligen Café Claus in Seeboden auf. Am Dienstag fängt Xenia Cotelj, die Tochter des neuen Eigentümers, an.

Xenia Cotelj wird ab Dienstag das Café Seeboden leiten. Ganz neu im Angebot sind Bleder Cremeschnitten © RIE-PRESS

Am Dienstag ist der erste Arbeitstag von Xenia Cotelj. Die 29-Jährige übernimmt die Geschäftsführung des ehemaligen Café Claus in Seeboden. Wechselvolle Monate hat das Traditionscafé auf dem Hauptplatz hinter sich, nun soll laut dem neuen Eigentümer Stanislav Cotelj Kontinuität gewährleistet sein. Wie berichtet, übernahm der Gmünder Konditormeister Hubert Rudiferia im Februar dieses Jahres als Pächter den Betrieb und benannte ihn in „Clausiferia“ um. Am 1. September wurde Mike Rauter, der in Seeboden die Pizzeria „Habe d’Ehre“ betreibt, vom neuen Eigentümer Stanislav Cotelj als Geschäftsführer eingestellt.