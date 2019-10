Das Wetter in Oberkärnten

Auch die Herbstzeitlosen genießen den Altweibersommer © Claudia Lux

Im Vorfeld einer sich vom Westen annähernden Kaltfront wird es leicht föhnig und es scheint zeitweise noch die Sonne. Morgendliche Hochnebelfelder bilden sich rasch zurück. "Der Altweibersommer bleibt uns daher bis auf Weiteres erhalten", verspricht Werner Troger (Meteorologe). Erst im späteren Tagesverlauf kündigen aufziehende Wolkenfelder (noch harmlos) aus dem Westen die bevorstehende Wetteränderung an. Das Temperaturniveau ist noch relativ hoch für die herrschende Jahreszeit. In den Niederungen deutlich über 20 Grad, etwa in Millstatt.