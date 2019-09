Facebook

Dieses Ergebnis ist mehr als ernüchternd“, sagt Erwin Angerer (FPÖ). Der Wahlkreis- und Landesspitzenkandidat blickt kärntenweit auf einen Verlust von elf Prozent und in seinem Heimatbezirk Spittal auf minus 9,9 Prozent. „Ich hätte uns in Kärnten bei 25 Prozent gesehen, dass es nur 20,75 Prozent geworden sind, enttäuscht mich sehr“, sagt Angerer. Das Ibiza-Video und die FPÖ-Spesenaffäre sind nicht spurlos an der Partei vorübergegangen. „Unsere Spitzenpolitiker in Wien müssen die Lehren daraus ziehen. Künftig muss es klare Regeln geben. Alles was im Raum steht, muss restlos aufgeklärt werden. Es darf auch keine sogenannten Einzelfälle mehr geben“, analysiert Angerer. Nach derzeitigem Stand werden er und Parteikollege Christian Ragger ein Landeslistenmandat erhalten. „Ich werde es auf jeden Fall annehmen“, sagt der Spittaler FPÖ-Bezirkspartei-Obmann. Das Wahldebakel erklärt er sich auch damit, dass viele FPÖ-Wähler gar nicht zur Wahl gegangen und viele zur ÖVP gewechselt sind.

Erwin Angerer (FPÖ): "Unsere Spitzenpolitiker in Wien müssen die Lehren aus dem schlechten Ergebnis ziehen." © Daniel Raunig