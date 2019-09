Das 24. Käsefestival in Kötschach-Mauthen am Samstag und Sonntag wartet mit über 100 Ausstellern auf und verschreibt sich heuer erstmals ganz dem Slow-Food-Gedanken.

Klaus Pernul, Sepp Kolbitsch, Jennifer Hubmann, die neue Käsekönigin 2019, und Peta Sostaric von der Groß Frondell Alm (von links) © Michaela Viertler

Kötschach-Mauthen hat sich gestern durch über 100 Aussteller wieder in eine Flaniermeile des Genusses verwandelt und lädt Jung und Alt beim 24. Käsefestival zum Verkosten des weißen Goldes der Alpen ein. "Wir wollen heuer den Slow-Food-Gedanken intensiver einbauen und unsere Vielfalt der Region präsentieren", sagte der Kötschacher Bürgermeister Walter Hartlieb. "Die weltweite Bewegung ,Slow-Food‘ bedeutet, gut, sauber und fair produzierte Lebensmittel mehr in den Mittelpunkt zu rücken", sagt der Koordinator von Slow Food Kärnten Eckart Mandler. Besonders stolz ist Sepp Kolbitsch vom Tourismusverein auf die neue Käsekönigin 2019, Jennifer Hubmann. Die diplomierte Käsekennerin kommt aus Kameritsch im Gailtal und ist Absolventin der Kärntner Tourismusschule in Warmbad Villach: "Als Käsekönigin möchte ich meine Heimat vertreten und nach außen hin präsentieren."