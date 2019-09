Verkehrsteilnehmer meldeten am Freitagnachmittag, dass eine bewusstlose Person auf der B99 liegen würde - das Fahrrad noch zwischen den Beinen. Trotz versuchter Reanimation konnte nur mehr der Tod festgestellt werden.

Schrecklicher Fund am Freitagnachmittag. Gegen 15.30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass eine bewusstlose Person seitlich mit dem Fahrrad zwischen den Beinen auf der B99 zwischen Gmünd und Trebesing, Bezirk Spittal an der Drau, liegen soll. Sie leisteten sofort Erste Hilfe. Trotzdem und trotz der Reanimationsmaßnahmen des Notarztes konnte dieser bei dem 62-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau nur mehr der Tod feststellen.